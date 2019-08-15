Очередной концерт из серии «Классика у Ратуши» состоится 17 августа

Очередной концерт из серии «Классика у Ратуши с A1» состоится в Минске на площади Свободы 17 августа.

Первым выступит Государственный камерный оркестр Республики Беларусь под управлением Евгения Бушкова. В программе — музыка Моцарта, Грига и Чайковского, а также цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в оркестровке российского и канадского виолончелиста и дирижера Юлия Туровского.

Пока оркестр будет играть, на экране у сцены покажут анимационный фильм «Танцующие рисунки с выставки», созданный по картинам современной художницы Натальи Туровской.

Во втором отделении концерта выступит Тимур Сергееня — белорусский пианист и дирижер, профессор Высшей школы Искусств Королевской Консерватории Гента в Бельгии. Музыкант сыграет произведения Шопена, Мендельсона, Дебюсси, Рахманинова, Листа и других композиторов.

Вход на каждый из концертов «Классики у Ратуши с A1» традиционно свободный.