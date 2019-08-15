Российского правозащитника оштрафовали за статью в оппозиционной газете

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 1,5 тысячи долларов Льва Пономарева за то, что около его авторства под статьей в «Новой газете» не было указано, что он глава некоммерческой организации «За права человека», которая выполняет функции «иностранного агента».

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.