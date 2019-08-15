Российского правозащитника оштрафовали за статью в оппозиционной газете

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Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 1,5 тысячи долларов Льва Пономарева за то, что около его авторства под статьей в «Новой газете» не было указано, что он глава некоммерческой организации «За права человека», которая выполняет функции «иностранного агента».


Российских правозащитников включили в реестр «иностранных агентов»

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

Протокол по части 2 статье 19.34 КОАП (издание материалов без указания на то, что они изданы некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента) на Пономарева составил Роскомнадзор за статью, опубликованной в выпуске «Новой газеты» от 3 июня 2019 года.
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Тэги: Новая газета российская оппозиция Персона: Лев Пономарев Город: Москва

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