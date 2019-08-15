Российского правозащитника оштрафовали за статью в оппозиционной газете
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 1,5 тысячи долларов Льва Пономарева за то, что около его авторства под статьей в «Новой газете» не было указано, что он глава некоммерческой организации «За права человека», которая выполняет функции «иностранного агента».
Об этом
Протокол по части 2 статье 19.34 КОАП (издание материалов без указания на то, что они изданы некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента) на Пономарева составил Роскомнадзор за