ХК «Динамо-Минск» подписал трехкратного чемпиона мира

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Динамовцы подписали пробный контракт с 38-летним российским нападающим Алексеем Терещенко, который был капитаном минчан в прошлом сезоне, но в последнее время оставался без работы.


Россиянин Алексей Терещенко покинул минское «Динамо»

«В прошлом сезоне мы заключали с Алексеем контракт не без сомнений. Если помните, сначала это было вообще пробное соглашение, но потом стало понятно, что этот игрок — настоящий лидер как на льду, так и вне его. Поэтому нам хотелось видеть Терещенко в составе и в этом сезоне. Но обстоятельства сложились так, что только сейчас мы вышли на продолжение сотрудничества. Нам нужны в составе люди, которые умеют побеждать, такие, как трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко», — цитирует клубная пресс-служба гендиректора Дмитрия Баскова.

Россиянин стал шестым иностранцем в составе «зубров», которые ранее подписали контракты со шведом Юнасом Энротом, канадцами Стефаном Эллиотом, Марком-Андре Граньяни, Франсисом Паре и американцем Дрю Шором.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Алексей Терещенко Дмитрий Басков Город: Минск

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