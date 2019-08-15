РНПЦ детской хирургии получил от благотворителей новое оборудование

Сеть «Бош Авто Сервис» совместно с Белорусским детским фондом провели благотворительную акцию «БОльШ дабрыні».

Собранные средства позволили приобрести для Республиканского научно-практического центра детской хирургии оборудование, которое поможет в лечении самых маленьких пациентов.

В это доброе дело внесли вклад автолюбители-покупатели автомобильных запчастей Bosch, которые обслуживали свои машины в сети СТО «Бош Авто Сервис» в период с 1 по 31 июля.

На собранные в ходе благотворительной акции «БОльШ дабрыні» средства были приобретены фототерапевтические облучатели для лечения желтухи новорожденных.

Облучатели переданы в два отделения реанимации Центра детской хирургии. Туда попадают младенцы, которым нужна срочная операция, но иногда ее проведение осложняет физиологическая желтуха новорожденных. Чтобы такие малыши могли получить всю необходимую помощь в одном учреждении, перед операцией (а в критических случаях — и параллельно с ее проведением) уровень билирубина снижают при помощи ультрафиолетового облучения.