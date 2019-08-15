Фотофакт. Минская студентка нарисовала портрет Лукашенко грудью

Надежда Матиевская рисует картины грудью с февраля 2018 года. Ее последняя работа — портрет президента Беларуси.

Источник: instagram.com/shelma0905

«Я с детства рисовала, но не планировала это развивать, — рассказывает студентка. — Я сама цвета подбирала, свои идеи реализовывала. Потом все за бросила, училась в музыкальной школе. А уже в университете, пошла на актерские курсы — они такие необычные, раскрепощают, ты что-то новое понимаешь для себя. И там было задание — нарисуй картину грудью и продай», — рассказала студентка изданию «Наша Нiна» .

В среднем на одну картину у Надежды уходит пять дней. Самую сложную рисовала около месяца. Минимальное цена, за которую она продает работы в такой технике, — 50 долларов. Были картины, за которые удавалось выручить и 250, и 300 долларов.

Нарисовать портрет Лукашенко было идеей самой Нади. Это не по заказу клиента.

«Никакой политической нагрузки он не несет. Подумала: почему бы не написать что-то смелое? Вообще, очень интересно рисовать портреты пожилых людей — морщины, объем показать», — рассказывает она.

Портрет купили уже через час, после того как художница выложила его в инстаграм. Приобрел один из постоянных клиентов. Цену Надежда не разглашает.