Белорусским партиям могут разрешить финансирование из госбюджета
Из закона «О политических партиях» могут исключить запрет их финансирования из государственного бюджета, сообщила начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Елена Кириченко.
«Мы подумаем, возможно, эта часть закона уйдет. Я решила проследить историю, откуда появилась эта норма в законе. В самом первом законе 1994 года о политических партиях она уже была. Что хотел сказать законодатель тогда, нам сложно сказать. Мы предполагаем, чтобы не было финансирования единственной партии, которая когда-то была одна в стране, тогда решили эту норму включить. Время идет, может, и избирательное законодательство будет меняться, может, перейдем на другую систему, смешанную или пропорциональную. Действительно, эта норма не несет правовой нагрузки», — сказала она, комментируя заявление зампредседателя партии «Зеленые» Дмитрия Кучука.
Кучук отметил, что сохранение этой статьи может перечеркнуть все нововведения законопроекта «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».
«Тут возникает коллизия, мы понимаем, партии получают деньги за счет пожертвований, и понятно, что из бюджета невозможно перечислять деньги, никто не сделает пожертвование. Этот пункт перечеркивает закон в плане его новизны. Если этого пункта не будет, то закон будет соответствовать всем международным стандартам», — сказал он.
В статье 24 закона «О политических партиях» указано, что «финансирование политических партий, союзов за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов не допускается».
Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» был вынесен на общественное обсуждение 12 июля на правовом форуме Беларуси. Среди основных предложений — уменьшение количества учредителей для регистрации политической партии с 1 тысячи до 800, республиканского общественного объединения с 50 до 40. Упрощается регистрация местных общественных объединений, а возможность их деятельности распространится на всю территорию Беларуси. Появляется возможность поддержки государством партий и общественных объединений, в том числе в форме государственного социального заказа.