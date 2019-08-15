В Клецке погиб проходящий альтернативную службу рабочий

ДТП со смертельным исходом произошло 15 августа.

По сообщению пресс-службы МВД, 43-летний водитель автомобиля «МАЗ» при повороте с улицы Пионерской на Первомайскую наехал на находившегося на краю проезжей части дороги 23-летнего рабочего РКУП «Клецкое ЖКХ».

Молодой человек занимался уборкой примыкающей к тротуару части дороги во время прохождения альтернативной службы. Он скончался на месте происшествия.

На водителя завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.