В Клецке погиб проходящий альтернативную службу рабочий

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ДТП со смертельным исходом произошло 15 августа.

По сообщению пресс-службы МВД, 43-летний водитель автомобиля «МАЗ» при повороте с улицы Пионерской на Первомайскую наехал на находившегося на краю проезжей части дороги 23-летнего рабочего РКУП «Клецкое ЖКХ».

Молодой человек занимался уборкой примыкающей к тротуару части дороги во время прохождения альтернативной службы. Он скончался на месте происшествия.

На водителя завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Тэги: альтернативная служба ДТП со смертельным исходом Город: Клецк

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