«Белтелерадиокомпания» оставила зрителей без Лиги Европы

Телеканал «Беларусь 5» вместо матча БАТЭ — «Сараево» показывал теннис, «Беларусь 5. Интернет» был недоступен.

В эфире главного спортивного телеканала страны транслировался теннисный поединок с участием белоруски Арины Соболенко на турнире в Цинциннати. Кадры из Борисова появились ближе к концу первого тайма.

Трансляция матча БАТЭ — «Сараево» должна была вестись на канале «Беларусь 5. Интернет», однако сайт работал нестабильно.

Параллельно также проходил поединок «Шахтер» — «Торино».