БАТЭ вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Борисовский БАТЭ вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с казахстанским клубом «Астана».

В третьем раунде квалификации белорусский клуб по сумме двух матчей обыграл «Сараево» из Боснии и Герцеговины. 8 августа в Зенице БАТЭ одержал победу — 2:1, а 15 августа в Борисове сыграл вничью — 0:0.

Матчи за выход в групповую стадию Лиги Европы между БАТЭ и «Астаной» состоятся 22 и 29 августа. Первый матч пройдет в Нур-Султане.

C 2008 года БАТЭ только два раза не выходил в основной раунд еврокубков, напоминает БелаПАН. В обоих случаях борисовчане проигрывали казахстанским клубам: в 2013 году — карагандинскому «Шахтеру» (0:1, 0:1; 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов), в 2016-м — «Астане» (0:2, 2:2; плей-офф квалификации Лиги Европы).