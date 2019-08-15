«Шахтер» сыграл вничью с «Торино» и вылетел из Лиги Европы

Ответная игра третьего квалификационного раунда прошла вечером 15 августа на минском стадионе «Динамо».

Солигорчане могли забить уже на старте игры: на пятой минуте гостей спасла перекладина. Оба взятия ворот произошли лишь в конце игры: на 82-й минуте отличился Дзадза, а в дополнительное время Януш сравнял счет с пенальти.

В 1-м квалификационном раунде «Шахтер» одолел мальтийский «Хибернианс» с суммарным счетом 2:0 и заработал 240 тысяч евро. Во 2-м раунде солигорский клуб обыграл датский «Эсбьерг» с аналогичным счетом и заработал 260 тысяч. За участие в 3-м раунде отбора, где «Шахтер» уступил итальянскому «Торино» со счетом 1:6, клубу положена сумма в 280 тысяч.

В параллельном матче борисовский БАТЭ сыграл дома в нулевую ничью с «Сараево» и единственным из четырех белорусских клубов, принимавших участие в турнире в этом году, вышел в плей-офф квалификации. За выход в групповой раунд борисовчане сыграют 22 и 29 августа с «Астаной».