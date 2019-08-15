Украинский игрок ФК «Рига» забил ХИКу, своей команде и снова сопернику

Чемпион Латвии 2018 года впервые в своей истории вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, но концовка ответной игры с более именитым ХИКом выдалась нервной.

Первый матч в столице Латвии закончился со счетом 1:1. В Финляндии наши соседи уступали с пятой минуты, когда у хозяев отличился Форселл.

Украинский форвард гостей Роман Дебелко, который перешел в «Ригу» в июне, сравнял счет лишь на 63-й минуте, но уже на 70-й срезал в свои ворота. Парень не растерялся и на 81-й минуте снова забил. Итоговый счет — 2:2.

За право выхода в групповую стадию Лиги Европы рижане встретятся с «Копенгагеном». Ранее латвийский клуб выбил из турнира знакомый по играм с БАТЭ польский «Пяст» (1:2, 3:2) и ирландский «Дандолк» (0:0, 0:0; 5:4 — пенальти).