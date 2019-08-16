Тренер БАТЭ: с казахскими клубами сложилась плохая традиция, но я спокойно к этому отношусь

У главного тренера БАТЭ Алексея Баги не было опасений за исход ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Сараево» (Босния и Герцеговина). Об этом он заявил на пресс-конференции по окончании встречи, которая завершилась вничью 0:0. Этот результат вывел белорусский клуб в плей-офф квалификации благодаря победе на поле соперника (2:1).

25.08.2016. БАТЭ - «Астана»

«Были опасения только из-за того, что мы не могли реализовать свое преимущество в быстрых атаках. Игра в каждую секунду может поменяться, но опасений не было, и чувствовался запас надежности и в действиях полузащиты, и защиты», — сказал Бага.

«У нас был хороший результат в Боснии, — отметил тренер. — Он, естественно, давал какое-то преимущество психологическое, какое угодно. Но мы должны понимать, против кого играли. Команда соперника рисковала до конца, шла вперед, вышел [нападающий Мерсудин] Ахметович, который неделю назад еще не тренировался даже с повреждением задней поверхности [бедра]. Не просто так он лечился и выходил. Поэтому то, что случилось, — это наша история. Мы в плей-офф».

Настойчивость боснийцев, их стремление к победе для Баги не стали сюрпризом. «После того, как в меня кидали зажигалками, не удивило. Если уж на трибунах бросаются, то футболисты обязаны так играть», — пояснил он примером из матча на выезде.

По словам тренера, трудно анализировать матч, надо «немножко успокоиться». «Единственное, то преимущество в пространстве и то, как действовал соперник в обороне, мы должны были использовать и забивать — и не один мяч. То есть мы очень много имели переходов из обороны в атаку, в контратаку. Учитывая нашу группу атаки, быструю и технически оснащенную, мы должны были забивать из этих моментов и не один даже гол. Вот это есть немножко такое, поэтому и до конца было напряжение, скажем, какое-то, и «нервозом» я это не назову, но по крайней мере соперник еще питал какие-то иллюзии», — заявил тренер БАТЭ.

«Делали акцент на прессинге, — раскрыл Бага план на игру. — Это энергозатратная очень затея, не всегда ты всю игру сможешь прессинговать удачно. Где-то удавалось накрывать, где-то нет, но был план такой. Причем тяжеловатое поле было: вчера целый день лил дождь. Хотя работники делали все, особенно после тренировки «Сараево».

По словам тренера, перед глазами были результаты прошедших накануне ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, где не все команды, выигравшие в гостях первые матчи, прошли в следующий круг.

«Мы абстрагировались от всех параллелей. Результаты, конечно же, знали, но параллелей не проводили, готовились спокойно», — заявил он.

После матча в раздевалке Бага произнес «обычные, банальные слова поздравления». «Потому что там сейчас такой военный госпиталь, как после боя. Все перевязаны, перемотаны, без эмоций, сил много отдали. Естественно, я их поздравил за хорошую работу, и надо сейчас немножко отдохнуть, осмотреться, учитывая, что у нас есть неделя и нас ждет долгий перелет и синтетическое покрытие (22 августа в первом матче плей-офф против «Астаны» на ее поле. — БелаПАН). Надо сейчас, чтобы голова пришла в себя, потому что много событий в последнее время. Было над чем подумать и ребятам, и нам. Они сами понимают, что прекрасно сделали свою работу, принесли радость людям, которые за нас искренне переживают».

В ответ на напоминание корреспондента БелаПАН, что за последние 11 лет только казахстанские клубы не позволили БАТЭ попасть в основной раунд еврокубков (карагандинский «Шахтер» в 2013 году и «Астана» — в 2016-м), Бага заявил: «Каждый новый год, каждая новая еврокубковая кампания — это новый вызов, новый экзамен, поэтому... ну, такая, скажем, сложилась даже не традиция плохая, как ее называть. Ну, есть такое, что казахские клубы ставили нам тогда такой барьер. Тем не менее спокойно к этому отношусь, и надо готовиться к следующему сопернику по раунду плей-офф, как к команде из любой другой страны».

«Команда сыграла хорошо, к игрокам замечаний нет. Мы заслуживали лучшего результата... У нас есть воля, которая позволяет нам всегда играть так, как сегодня», — заявил после матча главный тренер «Сараево» Хусреф Мусемич.