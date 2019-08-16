Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

В пятницу, 16 августа, погоду Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (лишь по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы.

Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +18..+24°C.

В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра покажет: