Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В пятницу, 16 августа, погоду Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления (лишь по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы.

Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +18..+24°C.

В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра покажет:

  • утром +12..+15°C;
  • днем +21..+23°C;
  • вечером +17..+19°C.
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Тэги: погода

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