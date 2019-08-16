Фотофакт. На Могилевщине по полям гуляют зубры 16.08.2019 / 07:42 / Общество Просмотров: 458 A- A+ В сети появилось фото, на котором видно, как зубр гуляет по скошенному полю. Автор отметил, что событие произошло вблизи агрогородка Техтин (Белыничский район). Оценка: Средняя: 4 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: зубр Город: Белыничи Другие материалы на эту тему: Россиянин откупился от обвинения в убийстве трех зубров В зоопарке Витебска новый постоялец — зубр Куда исчез богатый немецкий турист с зубриными головами? Стадо зубров в Полесском радиационно-экологическом заповеднике ежегодно увеличивается