Фотофакт. На Могилевщине по полям гуляют зубры

/ Общество
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В сети появилось фото, на котором видно, как зубр гуляет по скошенному полю.

Автор отметил, что событие произошло вблизи агрогородка Техтин (Белыничский район).

 

 
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Тэги: зубр Город: Белыничи

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