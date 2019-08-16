Кто станет лучшим футболистом сезона

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Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал шорт-лист кандидатов на титул лучшего футболиста сезона.

В тройку претендентов вошли: Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус», Вирджил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»).

Также опубликованы шорт-листы по другим номинациям:

Лучший вратарь Лиги чемпионов:

  • Алиссон, Юго Льорис, Марк-Андре тер Стеген.

Лучший защитник Лиги чемпионов:

  • Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лихт.

Лучший полузащитник Лиги чемпионов:

  • Френки де Йонг, Джордан Хендерсон, Кристиан Эриксен.

Лучший нападающий Лиги чемпионов:

  • Садьо Мане, Лионель Месси, Криштиану Роналду.

Лучшая футболистка года:

  • Амандин Анри, Люси Бронз, Ада Хегерберг.

Лучший игрок Лиги Европы:

  • Эден Азар, Оливье Жиру, Лука Йович.
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Тэги: УЕФА лучший футболист года Персона: Лионель Месси Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк

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