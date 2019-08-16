Кто станет лучшим футболистом сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал шорт-лист кандидатов на титул лучшего футболиста сезона.
В тройку претендентов вошли: Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус», Вирджил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»).
Также опубликованы шорт-листы по другим номинациям:
Лучший вратарь Лиги чемпионов:
- Алиссон, Юго Льорис, Марк-Андре тер Стеген.
Лучший защитник Лиги чемпионов:
- Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лихт.
Лучший полузащитник Лиги чемпионов:
- Френки де Йонг, Джордан Хендерсон, Кристиан Эриксен.
Лучший нападающий Лиги чемпионов:
- Садьо Мане, Лионель Месси, Криштиану Роналду.
Лучшая футболистка года:
- Амандин Анри, Люси Бронз, Ада Хегерберг.
Лучший игрок Лиги Европы:
- Эден Азар, Оливье Жиру, Лука Йович.