Лига Европы. Стали известны все участники плей-офф квалификации

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В розыгрыше Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020 завершилась стадия третьего раунда квалификации.

За место в групповом раунде теперь поспорят:

Путь чемпионов

  • «Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия);
  • «Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия);
  • «Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция);
  • «Арарат» (Aрмения) – «Дюделанж» (Люксембург);
  • «Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения);
  • «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Aзербайджан);
  • «Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция);
  • «Астана» (Kазахстан) – БАТЭ.

Основной путь

  • «Торино» (Италия) – «Вулверхэмптон» (Англия);
  • «Легия» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия);
  • «Стяуа» (Румыния) – «Витория» (Португалия);
  • ПСВ (Голландия) – «Аполлон» (Кипр);
  • АЕК (Греция) – «Трабзонспор» (Tурция);
  • «Фейеноорд» (Голландия) – «Хапоэль» (Б-Ш, Израиль);
  • «Гент» (Бельгия) – «Риека» (Хорватия);
  • «Эспаньол» (Испания) – «Заря» (Украина);
  • «Партизан» (Сербия) – «Мольде» (Норвегия);
  • «Брага» (Португалия) – «Спартак» (Россия);
  • «Мальме» (Швеция) – «Бней-Иегуда» (Израиль);
  • «Страсбур» (Франция) – «Айнтрахт» (Германия);
  • «Алкмаар» (Голландия) – «Антверпен» (Бельгия).
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Тэги: Лига Европы

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