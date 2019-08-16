Лига Европы. Стали известны все участники плей-офф квалификации

В розыгрыше Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020 завершилась стадия третьего раунда квалификации.

За место в групповом раунде теперь поспорят:

Путь чемпионов

«Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия);

«Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия);

«Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция);

«Арарат» (Aрмения) – «Дюделанж» (Люксембург);

«Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения);

«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Aзербайджан);

«Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция);

«Астана» (Kазахстан) – БАТЭ.

Основной путь