Лига Европы. Стали известны все участники плей-офф квалификации
В розыгрыше Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020 завершилась стадия третьего раунда квалификации.
За место в групповом раунде теперь поспорят:
Путь чемпионов
- «Судува» (Литва) – «Ференцварош» (Венгрия);
- «Копенгаген» (Дания) – «Рига» (Латвия);
- «Селтик» (Шотландия) – АИК (Швеция);
- «Арарат» (Aрмения) – «Дюделанж» (Люксембург);
- «Лудогорец» (Болгария) – «Марибор» (Словения);
- «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Aзербайджан);
- «Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция);
- «Астана» (Kазахстан) – БАТЭ.
Основной путь
- «Торино» (Италия) – «Вулверхэмптон» (Англия);
- «Легия» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия);
- «Стяуа» (Румыния) – «Витория» (Португалия);
- ПСВ (Голландия) – «Аполлон» (Кипр);
- АЕК (Греция) – «Трабзонспор» (Tурция);
- «Фейеноорд» (Голландия) – «Хапоэль» (Б-Ш, Израиль);
- «Гент» (Бельгия) – «Риека» (Хорватия);
- «Эспаньол» (Испания) – «Заря» (Украина);
- «Партизан» (Сербия) – «Мольде» (Норвегия);
- «Брага» (Португалия) – «Спартак» (Россия);
- «Мальме» (Швеция) – «Бней-Иегуда» (Израиль);
- «Страсбур» (Франция) – «Айнтрахт» (Германия);
- «Алкмаар» (Голландия) – «Антверпен» (Бельгия).