Беларусь и Сербия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

13-16 августа в Беларуси с рабочим визитом находится начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил – первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Олегом Белоконевым обсуждался ход реализации мероприятий плана двустороннего военного сотрудничества на 2019 год, вопросы международной и региональной безопасности, особенности проведения в Беларуси конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр-2019.

Во время посещения сербской военной делегацией ОАО «558-й авиаремонтный завод « в Барановичах прошла встреча главы делегации с исполняющим обязанности председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Игорем Демиденко. В ходе переговоров были обсуждены перспективные направления военно-технического сотрудничества, делегация ознакомилась с ходом модернизации самолетов МиГ-29, принадлежащих Военно-воздушным силам Республики Сербия.

Кроме этого, делегация Генштаба ВС Сербии посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой», где возложила цветы к Вечному огню.