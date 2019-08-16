Беларусь и Сербия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

/ Политика
Просмотров: 61

13-16 августа в Беларуси с рабочим визитом находится начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович.

Фото pixabay.com

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил – первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Олегом Белоконевым обсуждался ход реализации мероприятий плана двустороннего военного сотрудничества на 2019 год, вопросы международной и региональной безопасности, особенности проведения в Беларуси конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр-2019.

Во время посещения сербской военной делегацией ОАО «558-й авиаремонтный завод « в Барановичах прошла встреча главы делегации с исполняющим обязанности председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Игорем Демиденко. В ходе переговоров были обсуждены перспективные направления военно-технического сотрудничества, делегация ознакомилась с ходом модернизации самолетов МиГ-29, принадлежащих Военно-воздушным силам Республики Сербия.

Кроме этого, делегация Генштаба ВС Сербии посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой», где возложила цветы к Вечному огню.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Сербия

Другие материалы на эту тему:

Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

Сербские друзья Лукашенко замахнулись на города-спутники Минска

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Не просто так. Беларусь подарила Сербии четыре МиГ-29

Не просто так. Беларусь подарила Сербии четыре МиГ-29

Беларусь — Сербия. Идеологии — меньше, рынка — больше

Беларусь — Сербия. Идеологии — меньше, рынка — больше