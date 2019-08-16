Белорусские военные грузят технику на железнодорожный транспорт

В рамках подготовки к совместным оперативным учениям вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза — 2019» белорусская часть совместной региональной группировки войск приступила к погрузке вооружения и военной техники на железнодорожный транспорт для перегруппировки к месту манёвров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, первыми предстоит отправиться на территорию Российской Федерации подразделениям инженерных войск и отряду обеспечения правопорядка Минской военной комендатуры.

Совместные оперативные учения «Щит Союза — 2019» пройдут с 13 по 19 сентября на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области. В них примет участие свыше 4 тысяч белорусских военнослужащих, более 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также порядка 15 самолетов и вертолетов.