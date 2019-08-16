Фотофакт. В Мозырском районе тягач, буксировавший цистерну со сжиженным газом, попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием тяжелого автомобиля из Украины, перевозившего сжиженный газ, произошло в Мозырском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, ЧП произошло сегодня глубокой ночью недалеко от деревни Провтюки.

Как отмечается, на закруглении дороги у тягача вырвало сцепное устройство — кабина осталась на проезжей части, а цистерна съехала в кювет и опрокинулась.

В ГАИ отметили, что никто не пострадал (водитель был трезв, все сопроводительные документы у перевозчика имелись).