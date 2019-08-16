Фотофакт. В Мозырском районе тягач, буксировавший цистерну со сжиженным газом, попал в ДТП

/ Происшествия
Просмотров: 238

Дорожно-транспортное происшествие с участием тяжелого автомобиля из Украины, перевозившего сжиженный газ, произошло в Мозырском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, ЧП произошло сегодня глубокой ночью недалеко от деревни Провтюки.

Как отмечается, на закруглении дороги у тягача вырвало сцепное устройство — кабина осталась на проезжей части, а цистерна съехала в кювет и опрокинулась.

В ГАИ отметили, что никто не пострадал (водитель был трезв, все сопроводительные документы у перевозчика имелись).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Мозырь

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск