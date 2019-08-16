Какая погода будет на выходных

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Белгидромет опубликовал прогноз погоды в Беларуси на ближайшие выходные.

По данным синоптиков, в субботу погоду на территории страны в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке страны скажется влияние фронтального раздела.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +8..+14°С (в некоторых районах +5..+7°С);
  • максимальная в середине дня +19..+25°С (кое-где +16..+18°С).

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В воскресенье Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Будет преобладать сухая погода, лишь ночью в отдельных районах по востоку страны, а днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +7..+14°С;
  • максимальная днем +20..+26°С (по юго-западу до +28°С).
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Тэги: погода

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