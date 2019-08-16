Самые проблемные регионы страны — в Могилевской области

Наибольшее количество районов, бюджеты которых имеют наименьшую обеспеченность собственными средствами, расположено в Могилевской области, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В отчете Минфина об исполнении бюджета в первом полугодии приведены данные о доле собственных доходов 118 районных бюджетов.

По данным Минфина, в первом полугодии доля собственных доходов в совокупных доходах 58 районных бюджетов составила менее 50%.

В Минской области три района из 22 в первом полугодии имели низкую обеспеченность собственными средствами, в Гродненской — 5 из 17, в Брестской — 6 из 16.

В других областях таких районов гораздо больше. Так, в Витебской области в первом полугодии 11 районов из 21-го имели обеспеченность собственными средствами менее 50%, в Гомельской области — 15 районов из 21-го. Наибольшее количество районов, бюджеты которых имеют наименьшую обеспеченность собственными средствами, расположено в Могилевской области — 18 из 21-го.

Юго-восточные районы Могилевской области имеют критически низкий уровень обеспеченности собственными доходами. Так, доля собственных доходов в совокупных доходах Славгородского района Могилевской области в первом полугодии составила 26,7%, в Краснопольского района — 23,3%, Хотимского района — 23,1%.

Первый вице-премьер Александр Турчин ранее на заседании правительства заявлял, что в районах со столь низким уровнем собственных доходов фактически отсутствует экономическая активность.

«Одна из угроз — расслоение по экономической активности и уровню жизни в региональном разрезе. К сожалению, есть районы, бюджет которых на 80% дотационный, а 20% собственных доходов наполовину формируется подоходным налогом бюджетных организаций. Говорить о какой-то экономической активности в этих регионах не приходится», — подчеркивал Александр Турчин.

На этой неделе развитие проблемных районов обсуждалась во время визита Александра Лукашенко в Могилевскую область. Глава государства отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась на юго-востоке Могилевщины.

«Это самые провальные районы Могилевской области. Не блестят там и другие. Там, где мы прикоснулись немного, там они дышат. В том числе мне пришлось этим заниматься. Там, где на уровне государства не обратили внимание, — кувыркаются», — заявил Лукашенко.

При этом он поручил правительству и местным властям принять меры, которые позволят создать на юго-востоке Могилевской области производства и обеспечить занятость населения.

«Я абсолютно убежден, что пришло время получить отдачу от этих районов. Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске», — отметил Лукашенко.