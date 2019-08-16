Бывшего милицейского офицера подозревают в мошенничестве

Через четыре года после увольнения из органов старший лейтенант милиции был задержан по подозрению в мошенничестве.

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Как сообщили в МВД, 30-летний парень «провернул аферу с 19-летним уроженцем Витебска — предложил ему помощь в получении водительского удостоверения за определенную плату. На встречу лжемилиционер пришел в милицейских брюках и рубашке с погонами, а для убедительности предъявил не служебное удостоверение, а бэйдж, который ранее был в пользовании каждого сотрудника ОВД».

В качестве гонорара бывший сотрудник получил 600 рублей и 100 долларов, которые якобы предназначались для экзаменаторов ГАИ.