Лукашенко: нечего из-за мешка зерна комбайн в болото гнать — убирайте вручную

В ходе сегодняшней поездки в Стародорожский район Александр Лукашенко поручил рационально использовать сельскохозяйственную технику.

Фото пресс-службы президента

Как сообщили в пресс-службе президента, глава государства обратил внимание на то, что нельзя рвать технику.

«Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо!» — подчеркнул Лукашенко.

Он заметил, что «комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна».

Президент дал команду в случае неблагоприятных погодных явлениях косить вручную.

Глава государства подчеркнул, что везде, особенно на Витебщине, надо иметь комбайны на гусеничном ходу.