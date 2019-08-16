Премьер Латвии: Рига не принимала решение закупать электричество с БелАЭС

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш опроверг заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Латвия намерена закупать электроэнергию у Беларуси «в обход литовского бойкота». По словам латвийского премьера, произошло недоразумение.

«Я боюсь, что он (Науседа. — БелаПАН.), вероятно, не полностью проинформирован по поводу происходящего, — цитирует Кариньша сайт Skaties.lv. — Я могу еще раз повторить: латвийское правительство не приняло решение закупать электричество у Беларуси. Об этом вообще не идет речи».

13 августа на сайте Министерства экономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне Евросоюза непосредственно через латвийскую границу в целях смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов на этот ресурс.

«В настоящее время торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами ограничивается литовско-белорусской границей, — отмечается в сообщении. — В то же время литовская сторона уже обозначила свою позицию относительно закрытия границы для торговли с третьими странами с началом эксплуатации АЭС в Островце, которое запланировано на начало 2020 года (ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019-го. — БелаПАН.). Чтобы дать возможность правительству Латвии своевременно принять решение о дальнейших шагах по организации торговли электроэнергией с третьими странами, Министерство экономики подготовило и рассмотрело информационный отчет по торговле электроэнергией Балтии с третьими странами на заседании Кабинета министров 13 августа».

«В целях своевременного смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики перенести торговлю электроэнергией на латвийскую границу в тот момент, когда Литва приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью. Это решение обеспечит сохранение условий торговли с третьими странами на прежнем уровне. Латвия проконсультировалась с Литвой, Эстонией и Европейской комиссией о реализации такого решения», — подчеркнули в министерстве.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время беседы с журналистами вечером 14 августа в Берлине с сожалением отметил, что правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на БелАЭС, не дождавшись окончания консультаций с Министерством энергетики Литвы. «Решение Латвии — политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем следует сожалеть», — заявил он.

Литва является наиболее активным критиком строительства Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области — вблизи границы между государствами и недалеко от литовской столицы. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.