«За это ответят все». Лукашенко пообещал жесточайшие разборки

Александр Лукашенко во время поездки по Стародорожскому району предупредил чиновников и местных руководителей, что тема падежа скота будет рассмотрена на самом высоком уровне.

«За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма — для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие», — заявил глава государства.

Так, в частности, в прошлом году на Минщине погибло 19,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 102,8 тыс. голов свиней. За первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тыс. голов, свиней — 59,6 тыс.