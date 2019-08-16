Престарелые брат и сестра погибли на пожаре в Могилевском районе

Два человека стали жертвами пожара, случившегося ночью 15 августа в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

Фото sk.gov.by

После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили в доме два тела. Погибшими оказались 86-летняя женщина и ее 82-летний брат. Оба были инвалидами и не могли передвигаться самостоятельно.

32-летний внук погибших сумел выбраться из дома и был госпитализирован.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки либо неосторожное обращение с огнем.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности двум лицам) УК.