Осенний фестиваль крафтового пива пройдет в Минске 5 октября

Ставший уже традиционным пивной фестиваль Minsk Craft Beer Fest пройдет 5 октября в Культурном хабе Ok16.

Участвующие в фестивали пивоварни смогут представить по четыре сорта пива — по два в каждой из дегустационных сессий.

В фестивале примут участие большинство белорусских крафтовых пивоварен, а также гости из ближнего зарубежья. Состав участников будет опубликован позже.

Входной билет стоит 25 рублей предварительно и 30 рублей в день мероприятия на входе. В стоимость билета входят фирменный бокал и 3 бир-коина (пивной жетон, равный 1 рублю).

В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы. Для гостей будут работать фудкорт, зона настольных игр и зона отдыха.

Minsk Craft Beer Fest проводится с 2017 года дважды в год — весной и осенью.