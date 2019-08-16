Осенний фестиваль крафтового пива пройдет в Минске 5 октября

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Ставший уже традиционным пивной фестиваль Minsk Craft Beer Fest пройдет 5 октября в Культурном хабе Ok16.

Участвующие в фестивали пивоварни смогут представить по четыре сорта пива — по два в каждой из дегустационных сессий.

В фестивале примут участие большинство белорусских крафтовых пивоварен, а также гости из ближнего зарубежья. Состав участников будет опубликован позже.

Входной билет стоит 25 рублей предварительно и 30 рублей в день мероприятия на входе. В стоимость билета входят фирменный бокал и 3 бир-коина (пивной жетон, равный 1 рублю).

В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы. Для гостей будут работать фудкорт, зона настольных игр и зона отдыха.

Minsk Craft Beer Fest проводится с 2017 года дважды в год — весной и осенью.
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Тэги: Minsk Craft Beer Fest пивной фестиваль Город: Минск

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