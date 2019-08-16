Завершено расследование уголовного дела о тройном убийстве в Лунинецком районе

Прокуратура направила в Брестский областной суд уголовное дело об убийстве трех человек в Лунинецком районе.

Как сообщает служба информации прокуратуры Брестской области, 66-летний житель Лунинца вечером 8 марта, находясь в гостях у тещи, во время ссоры выстрелил из ружья в супругу, ее престарелую мать и брата. Все трое скончались на месте происшествия.

После этого мужчина выстрелил себе в голову, однако остался жив. Разрешения на хранение оружия у него не было.

Согласно заключению эксперта, обвиняемый в момент совершения преступлений не находился в состоянии аффекта и мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по пп. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство) и ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) УК.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Примененная к обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.