Вандалы прошлись по лидскому кладбищу — повреждены около 60 надгробий

Неизвестные разбили около 60 надгробий на старом католическом кладбище в Лиде, которому более 220 лет. Милиция ищет хулиганов.

О повреждении надгробий сообщил лидский краевед Леонид Лавреш. По его словам, в общей сложности пострадало около 60 памятников. По его сведениям, вандалы приходили на кладбище в ночь на 14 и на 16 августа.

«Одни памятники просто повалены, другие поломаны, есть те, которые уже не отреставрируют», – говорит Лавреш.

В милиции подтвердили факт повреждения лидского кладбища. Сейчас выясняют личность тех, кто мог совершить преступление.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

Старое лидское кладбище, как и знаменитое вильнюсское Расу или львовское Лычаковское, датируется концом XVIII века.