Лукашенко посетит завод «Атлант»: хочу посмотреть, что у нас вообще с «белой» техникой делается

Александр Лукашенко намерен посетить завод «Атлант» по производству бытовой техники. Об этом президент Беларуси заявил 16 августа, посещая в Стародорожском районе молочно-товарный комплекс ООО «Шапчицы-агро», которое курирует завод «Атлант».

«Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с “белой” техникой делается», — отметил Лукашенко.

По словам главы государства, у него есть «внутренняя настороженность и боязнь» за «Атлант».

Возможно, предприятию будет оказана господдержка, чтобы подтолкнуть его развитие, заявил Лукашенко. Сейчас этот вопрос изучается. «Но с этим мы на месте разберемся, на “Атланте”», — добавил он.