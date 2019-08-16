«Тапас» хочет построить в заказнике Лебяжий смотровую площадку и набережную

Администрация Центрального района Минска вынесла на общественное обсуждение строительство ресторана в заказнике Лебяжий. Стало известно, что участок официально был выбран в апреле 2019 года, хотя к этому времени ресторан уже практически был построен.

На сайте администрации района говорится, что проектом предусматривается строительство отдельно стоящего здания ресторана и благоустройство прилегающей территории, строительство набережной и смотровой площадки для наблюдения за птицами на акватории пруда.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС до 13 сентября можно направлять в администрацию Центрального района.

В декабре 2018 года Александр Лукашенко уменьшил своим указом границы заказника в угоду застройщику.