«Тапас» хочет построить в заказнике Лебяжий смотровую площадку и набережную

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Администрация Центрального района Минска вынесла на общественное обсуждение строительство ресторана в заказнике Лебяжий. Стало известно, что участок официально был выбран в апреле 2019 года, хотя к этому времени ресторан уже практически был построен.


Фотофакт. В заказнике «Лебяжий» достраивают ресторан

На сайте администрации района говорится, что проектом предусматривается строительство отдельно стоящего здания ресторана и благоустройство прилегающей территории, строительство набережной и смотровой площадки для наблюдения за птицами на акватории пруда.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС до 13 сентября можно направлять в администрацию Центрального района.

В декабре 2018 года Александр Лукашенко уменьшил своим указом границы заказника в угоду застройщику.
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Тэги: Тапас Лебяжий набережная заказник Лебяжий

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