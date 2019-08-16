В ДТП из-за енотовидной собаки в Калинковичском районе пострадали два человека

ДТП с двумя пострадавшими случилось утром 16 августа в Калинковичском районе.

На 127-м километре трассы Р31 водитель автомобиля «Рено» увидел на проезжей части енотовидную собаку. Пытаясь избежать столкновения, мужчина не справился с управлением — машина ушла в неуправляемый занос и вылетела в кювет, где врезалась в дерево.