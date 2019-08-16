В ДТП из-за енотовидной собаки в Калинковичском районе пострадали два человека
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ДТП с двумя пострадавшими случилось утром 16 августа в Калинковичском районе.
На 127-м километре трассы Р31 водитель автомобиля «Рено» увидел на проезжей части енотовидную собаку. Пытаясь избежать столкновения, мужчина не справился с управлением — машина ушла в неуправляемый занос и вылетела в кювет, где врезалась в дерево.
Сам водитель, 1991 года рождения, и пассажир — женщина 1986 года рождения, с травмами различной степени тяжести были доставлены в центральную райбольницу,