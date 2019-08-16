В Минске открыли кофейню Tiden без пластика

Основатели кофейни на Киселева, 23 — экс-москвичка Алена Маркина и Сергей Сороко, которые придерживаются движения zero waste — «ноль отходов».

«Мы всегда сортировали мусор и как-то попали на лекцию Беа Джонсон — основательницы движения zero waste. После этого стало понятно, что жить без отходов вполне реально. Лекция мотивировала нас на другой подход к бизнесу, это вдохновило на распространение такого стиля жизни в массы. На своей точке в кофейне мы заметили, что сами производим много мусора — все вокруг было завалено стаканчиками», — цитирует Сергея TUT.by .

Переехав на новое место на Киселева, пара постаралась покупать новое только по необходимости и дать вторую жизнь старым вещам. Например, стульям и столам в кофейне — по 50 лет, молодые люди сами их отреставрировали. Оборудование перевезли со старого места работы, стильные светильники 60-х годов забрали у знакомых.

Владельцы заведения поощряют посетителей, которые приходит со своей кружкой — им делают скидку в 15%, так американо вместо 3 рублей стоит 2,5. Вместо пластиковых трубочек посетителям дают металлические многоразовые, но при желании тут же можно купить свою металлическую или бамбуковую. Стоят они от 4 до 8 рублей. Щеточка для нее обойдется в 1,5 рубля.

Кроме этого в кофейне стоит стеллаж с сухим шампунем, мылом, трубочками, многоразовыми кружками, мешочками. Также тут продают ручки и лейки из тетрапака.