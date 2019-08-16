Житель Копыля ранил парня и попытался напасть на милиционера

Мужчина поругался с молодежью и ранил одного из парней ножом. Когда нападавшего задерживали, он попытался напасть на инспектора ГАИ.

Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По сообщению областного УВД, инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле магазина «Пралеска». Пьяный местный житель начал приставать к компании молодежи. Его попросили отойти. Он сходил домой за ножом и ударил им одного из парней. Пострадавший получил проникающее ранение верхней трети левого предплечья.

Обнаружив преступника, один из сотрудников ГАИ потребовал у того бросить нож в сторону и лечь на землю, однако мужчина начал двигаться в сторону милиционеров. Он сдался милиции только после третьего предупреждения применить табельное оружие.