Житель Копыля ранил парня и попытался напасть на милиционера
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Мужчина поругался с молодежью и ранил одного из парней ножом. Когда нападавшего задерживали, он попытался напасть на инспектора ГАИ.
По сообщению областного УВД, инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле магазина «Пралеска». Пьяный местный житель начал приставать к компании молодежи. Его попросили отойти. Он сходил домой за ножом и ударил им одного из парней. Пострадавший получил проникающее ранение верхней трети левого предплечья.
Обнаружив преступника, один из сотрудников ГАИ потребовал у того бросить нож в сторону и лечь на землю, однако мужчина начал двигаться в сторону милиционеров. Он сдался милиции только после третьего предупреждения применить табельное оружие.