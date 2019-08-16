Мингорсуд отклонил апелляцию Генпрокуратуры на оправдательный приговор Андрею Головачу
Минский городской суд отклонил апелляцию Генеральной прокуратуры на оправдательный приговор главному инженеру Минского завода колесных тягачей Андрею Головачу.
Апелляцию рассматривала судебная коллегия под председательством Сергея Хрипача. В ее составе судьи Петр Орлов и Валентина Зенькевич.
Андрей Головач был задержан весной 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей (деноминированных). В феврале 2018 года суд оправдал Головача, но сразу же после вынесения оправдательного приговора он был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро. По версии следствия, события происходили в 2008-2015 годах.
Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы с конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Головач вину категорически отрицал.
19 июля этого года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, он был освобожден в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей.
На этой неделе, 13 августа, Лукашенко выразил возмущение делом Головача.