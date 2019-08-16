В Минске стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике

В первый день этапа Кубка мира во Дворце художественной гимнастики собрались 200 гимнасток из 32 стран.

Этап Кубка мира в Минске — первое появление белорусских граций перед родной публикой после состязаний во время II Европейских игр. Тогда Екатерина Галкина взяла «бронзу» в многоборье и «серебро» в упражнении с обручем, а команда в групповых упражнениях сумела трижды подняться на пьедестал почета: два раза на высшую ступеньку (в групповом многоборье и выступлении с тремя обручами и двумя парами булав) и один раз на третью (за упражнение с пятью обручами).

Вход на соревнования сделали свободным, передает агентство «Минск-Новости» .

После минского этапа Кубка мира, состоятся еще три аналогичных старта: в Румынии (Клуж), России (Казань) и Португалии (Портимао).