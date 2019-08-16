В Минске стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике

/ Спорт
Просмотров: 54

В первый день этапа Кубка мира во Дворце художественной гимнастики собрались 200 гимнасток из 32 стран.


Россиянка Дина Аверина стала трехкратной чемпионкой Евроигр

Этап Кубка мира в Минске — первое появление белорусских граций перед родной публикой после состязаний во время II Европейских игр. Тогда Екатерина Галкина взяла «бронзу» в многоборье и «серебро» в упражнении с обручем, а команда в групповых упражнениях сумела трижды подняться на пьедестал почета: два раза на высшую ступеньку (в групповом многоборье и выступлении с тремя обручами и двумя парами булав) и один раз на третью (за упражнение с пятью обручами).

Вход на соревнования сделали свободным, передает агентство «Минск-Новости».

После минского этапа Кубка мира, состоятся еще три аналогичных старта: в Румынии (Клуж), России (Казань) и Португалии (Портимао).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: художественная гимнастика Персона: Екатерина Галкина Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко на субботнике, как когда-то Ленин, носил бревно

Лукашенко на субботнике, как когда-то Ленин, носил бревно

Будущих звезд художественной гимнастики собрал турнир Baby Cup

Будущих звезд художественной гимнастики собрал турнир Baby Cup

Слезы Станюты. Прима художественной гимнастики простилась с большим спортом

Слезы Станюты. Прима художественной гимнастики простилась с большим спортом

Мелитина Станюта: мне хочется перестать бороться и начать просто жить

Мелитина Станюта: мне хочется перестать бороться и начать просто жить