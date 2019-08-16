19-летняя девушка угоняла машины, чтобы отрабатывать вождение перед экзаменом в ГАИ

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В деревне Лясковичи Ивановского района за непродолжительный период было совершено два угона транспортных средств.

Угонщик позарился на старенькие «Ауди-100» и «Фольксваген Гольф». Автомобили вскоре были найдены.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, оба угона совершила 19-летняя местная жительница. Девушка брала чужие автомобили, чтобы отрабатывать навыки вождения накануне сдачи экзамена в ГАИ.

Оба автомобиля девушка угнала при помощи отвертки, сообщает УВД Брестского облисполкома. Теперь ей предстоит ответить за свои действия перед законом в соответствии с Уголовным кодексом.
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Тэги: угон Город: Иваново

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