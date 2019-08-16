19-летняя девушка угоняла машины, чтобы отрабатывать вождение перед экзаменом в ГАИ
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В деревне Лясковичи Ивановского района за непродолжительный период было совершено два угона транспортных средств.
Угонщик позарился на старенькие «Ауди-100» и «Фольксваген Гольф». Автомобили вскоре были найдены.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, оба угона совершила 19-летняя местная жительница. Девушка брала чужие автомобили, чтобы отрабатывать навыки вождения накануне сдачи экзамена в ГАИ.
Оба автомобиля девушка угнала при помощи отвертки,