Минпром Беларуси и «Росагролизинг» подписали договор о реализации белорусской техники для сельхозорганизаций России

Министерство промышленности Беларуси и «Росагролизинг» заключили договор о реализации белорусской техники на условиях финансовой аренды (лизинга) для сельскохозяйственных организаций России, сообщила пресс-служба Минпрома.

Документ подписали 15 августа в Минске министр промышленности Павел Утюпин и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. Уже в августе аграрии России смогут приобрести технику белорусского производства с использованием механизма льготного лизинга сроком до 5 лет с частичным субсидированием лизинговых платежей. Договором предусматривается компенсация части лизинговых платежей при приобретении в Российской Федерации в лизинг техники 80 белорусских организаций-производителей.

«Отрасль испытывает острую нехватку тракторов малой мощности, потребность в такой технике составляет около 4 тысяч единиц. Подписанное соглашение ускорит процесс обновления парка техники и поможет ликвидировать дефицит в этом сегменте», — подчеркнул Косов.