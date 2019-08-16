Милиция задержала минчанина за обман автовладельцев на 100 тысяч долларов

Злоумышленник исчезал после того, как продавал чужие машины и брал большие суммы в долг.

По данным ГУВД Мингорисполкома, мужчина искал женщин, которые продавали автомобили через интернет, а во время встречи приезжал на арендованном дорогом авто и высказывал серьезные намерения о покупке машины. Дальше он продавал авто, но деньги присваивал себе. На звонки продавцов больше не отвечал.

Тоже самое происходило и с людьми, которым мужчина предлагал поучаствовать в его бизнесе по оптовой продаже запчастей с прибылью 20%. Например, в конце прошлого года под этим предлогом он взял более 33 тысяч долларов у минчанки, обещав вернуть с процентами через несколько месяцев. У другой женщины после продажи ее «Мазды» он попросил почти 15 тысяч долларов в долг на развитие своего коммерческого проекта. После получения денег все контакты обрывались.

Сегодня установлено более десяти потерпевших, сумма причиненного ущерба составляет около 100 тысяч долларов.