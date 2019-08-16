Госатомнадзор опубликовал национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

В Беларуси подготовлен национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов строящейся под Островцом (Гродненская область) атомной электростанции.

Документ был опубликован на сайте департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

В сопроводительном тексте к документу отмечается, что в нем обобщены результаты анализа экстремальных погодных явлений и их комбинаций, которые могут оказать влияние на функционирование атомной станции, а также дается оценка «запасов безопасности» проекта АЭС.

План действий также содержит перечень мероприятий, которые направлены на повышение уровня безопасности атомной станции. Этот перечень был сформирован по итогам стресс-тестов БелАЭС и проверки их результатов совместно с представителями Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в 2017-2018 годах.

Предполагается, что мероприятия национального плана будут воплощены в жизнь в 2019-2025 годах. Выполнение некоторых из них уже начато, в том числе «в процессе лицензирования эксплуатации первого энергоблока Белорусской АЭС».

Как отмечается, при подготовке плана действий были «приняты во внимание текущая стадия сооружения БелАЭС, реальные возможности эксплуатирующей организации, а также приоритетность выполнения мероприятий с точки зрения обеспечения безопасности». Кроме того, заявлено, что были учтены рекомендации и предложения экспертов Евросоюза и общественных организаций.

Стресс-тестирование различных АЭС начали проводить после аварии на японской атомной электростанции Фукусима-1 в марте 2011 года. 23 июня 2011 года Беларусь присоединилась к декларации о всеобъемлющей оценке рисков АЭС, таким образом согласившись провести тестирование строящейся атомной станции с учетом требований, разработанных европейской группой регуляторов ядерных объектов.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016-2017 годах проводила санкт-петербургская компания «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом» — генподрядчика строительства станции. В конце октября 2017 года Госатомнадзор подготовил национальный доклад.

9 августа 2018 года на презентации отчета по итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС руководитель группы экспертов ENSREG Марк Фой заявил об отсутствии в проекте атомной станции серьезных проблем с безопасностью.

В качестве положительных аспектов проекта БелАЭС он назвал наличие системы пассивного отвода остаточного тепла при помощи парогенератора в защитной оболочке; ловушки расплава; полноценного симулятора аварий; хорошо оборудованной пожарной бригады на площадке АЭС.

Вместе с тем эксперты ENSREG рекомендовали белорусской стороне провести комплексную оценку сейсмической устойчивости станции в контексте произошедшего в 1908 году землетрясения недалеко от нынешней площадки строительства; установить постоянные источники электроэнергии на случай полной потери электричества, а также найти альтернативное решение о подаче воды для охлаждения активной зоны реактора.