Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом направили в Генпрокуратуру жалобу на запрет митингов

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом подали в Генеральную прокуратуру жалобу на запрет Брестским райисполкомом митингов на стадионе под видом проведения там ремонта.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, соответствующий документ, под которым подписались 37 жителей Бреста и Брестского района, направлен 16 августа на имя генерального прокурора.

По словам правозащитника, поводом для коллективного обращения стал запрет в июне Брестским райисполкомом 17 митингов против аккумуляторного завода. Акции намечались в деревне Тельмы Брестского района на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», который определен местной властью для проведения массовых мероприятий.

По три митинга активисты хотели провести на этом стадионе 1 и 2 июня, по одному 3-7 июня, по три — 8 и 9 июня. Все данные акции против аккумуляторного завода были запрещены чиновниками на том основании, что на стадионе начался ремонт.

В жалобе обращается внимание на то, что «в начале июня было снято покрытие дорожки на стадионе, по краям стадиона насыпано 4 кучи песка/гравия и повешена табличка "ремонт". Больше никаких работ на данном объекте в июне, июле и августе не проводилось».

На этом основании активисты заявляют, что этот «ремонт» был специально придуман для того, чтобы не дать им возможности провести митинги против строительства аккумуляторного завода.

Подписанты просят принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам Брестского райисполкома, инициировавшим этот фиктивный, по их мнению, ремонт на стадионе, а также к должностным лицам организации, осуществляющей «ремонтные работы».

«Чиновники устали придумывать и организовывать различные мероприятия на стадионе и решили прикрыться ремонтными работами. Но этот ремонт только на бумаге. Теперь же помимо прекращения такой практики запрета нам митингов мы будем требовать, чтобы они реально детишкам реконструировали стадион», — заявил правозащитник.