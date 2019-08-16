«АвтоВАЗ» отозвал 11 тысяч автомобилей Lada Granta

Поворотники автомобилей этой модели могут растрескаться.

По всей России компания отзывает 11 157 Lada Granta. Отзыву подлежат машины, отгруженные дилерам с начала февраля по конец марта, сообщает auto.rambler.ru .

«АвтоВАЗ» назвал Lada Granta самой популярной моделью среди покупателей по итогам продаж за семь месяцев текущего года. За этот период на российском рынке продано 74 634 автомобиля этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года.

Предыдущие сервисные кампании завод объявлял в июне и мае. В первом месяце лета на сервисы спешно отправилась партия Lada Xray, у которых обнаружили возможность неисправности рулевого управления, а в мае «АвтоВАЗ» оповещал владельцев Lada Largus — у тех зарегистрировали проблемы с тормозами.