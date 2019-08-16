Владелец «Яндекс.Новостей» рассматривает возможность закрытия сервиса

Депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации и грозят новыми правилами регулирования.

«"Яндекс.Новости" — это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени. Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», — заявили в компании, передает kommersant.ru .

Сейчас в «Яндексе» рассматривают различные варианты судьбы сервиса в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие.

Позиция «Яндекса» была высказана в ответ на претензии депутата Госдумы, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, который в среду, 14 августа, сообщил, что нижняя палата парламента намерена проверить, как формируются новостные топы в агрегаторах. Политик заявлял о том, что, вероятно, поисковые системы «специально нагнетают социально-политическую ситуацию, оставляя в новостных топах заголовки с фейковой информацией».

Затем в четверг, 15 августа, депутат от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Адальби Шхагошев предложил гендиректору ООО «Яндекс» Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе.

Другие сервисы «Яндекса» ранее подвергались давлению со стороны государства. Ранее ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но запрос службы выполнен не был.