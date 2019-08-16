Лжеброкеры вытянули у жительницы Минского района более 50 тысяч долларов

В милицию обратилась 49-летняя жительница Минского района с заявлением о том, что неизвестное лицо выманило у нее деньги.

По сообщению пресс-службы МВД, потерпевшая искала подработку в интернете и связалась с одним из рекламодателей. Она перечислила по просьбе 250 долларов. Мошенник создал ей аккаунт, где спустя некоторое время появилась информация, что пострадавшая получила прибыль. Ее попросили оплатить 300 долларов за услуги брокера и 500 долларов за услуги банка. Затем якобы возникла «небольшая проблема» с банком. Своих денег женщина так и не дождалась.

Вскоре ей позвонил другой брокер из той же «конторы» и предложил крупную сделку, в которой участвуют более 150 человек, и каждый из них вкладывает по 10 тысяч долларов. Заявительница отказалась участвовать в сделке. Тогда с ней связались из якобы немецкого банка и сказали, что на ее имя пришло 150 тысяч долларов. Однако для получения указанной суммы необходимо предоставить подтверждающие документы. «Брокер» сообщил, что такие документы стоят около 13 тысяч долларов, однако ей как хорошему клиенту сделают за 7 тысяч долларов.

В результате под разными вымышленными предлогами — оплата налогов, оплата комиссии и сборов банковских организаций, оплата за документы, ошибки брокеров и так далее — мошенники вытянули у потерпевшей более 50 тысяч долларов.