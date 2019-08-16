Госатомнадзор заказал изучение Гудогайского землетрясения 1908 года

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Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС заключил договор с Центром геофизического мониторинга Национальной академии наук на выполнение научно-исследовательской работы о природе Гудогайского сейсмического события 1908 года.

Об этом говорится в приложении к национальному плану действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, опубликованном 16 августа на сайте Госатомнадзора.


Госатомнадзор опубликовал национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

Ученые должны выполнить исследование до 15 декабря 2019 года. Вместе с тем крайний срок исполнения подобной работы по национальному плану действий — 31 декабря 2022 года.

О Гудогайском землетрясении — в районе строительства БелАЭС — впервые написала газета «Наша ніва». Заметка о землетрясении была опубликована в конце января 1909 года — спустя два месяца после описываемого события.

В Национальном историческом атласе Беларуси событие отмечено как историческое, сила землетрясения оценивается в 4-7 баллов, то есть от «интенсивного» до «очень сильного».

Вместе с тем существует мнение о том, что Гудогайского землетрясения на самом деле не было и сведения о нем — выдумка людей, назвавшихся газетчикам очевидцами.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Гудогайское землетрясение землетрясение Госатомнадзор Город: Гудогай

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