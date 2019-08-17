Маршрутка и троллейбус столкнулись в Гомеле

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ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса произошло поздно вечером 16 августа в Гомеле.

Два транспортных средства столкнулись на перекрестке улиц Советская и Хатаевича. Троллейбус остановился на красный свет, а водитель маршрутки, как сообщает областное УВД, не учел дистанцию и совершил столкновение.

В этот момент в маршрутке было шесть пассажиров. Помощь потребовалась гомельчанке 1985 года рождения. Она была доставлена в областную клиническую больницу с ушибленной раной нижней губы и после оказания медпомощи отпущена домой.

Оба водители в момент ДТП были трезвы.

По иронии судьбы на бортах помятого в аварии микроавтобуса размещена реклама услуги по удалению вмятин.
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Тэги: ДТП маршрутка Город: Гомель

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