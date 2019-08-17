Компенсацию основных потерь от поставок грязной нефти Беларусь рассчитывает получить до конца года

Концерн «Белнефтехим» рассчитывает до конца года получить компенсацию основной массы потерь от поставок в Беларусь загрязненной хлоридами российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«В данный период идет отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит. Многие подсчеты требуют остановок, это выполняется только в период остановочных ремонтов», — сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, работа ведется постоянно. «Мы рассчитываем, что до конца года сможем основную массу потерь компенсировать либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами РФ. Соответственно, компенсировать оставшиеся потери, которые мы будем видеть», — сказал Рыбаков.

Оценкой ущерба занимается рабочая группа, созданная Беларусью и Россией.

Ранее президент Беларуси заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов, напоминает БелаПАН.