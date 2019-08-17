Брестским активистам отказали еще в шести митингах против аккумуляторного завода

Брестский райисполком запретил проведение шести митингов против аккумуляторного завода. Они намечались в период с 20 по 25 августа на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в деревне Тельмы Брестского района.

Этот стадион определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.

Как сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, в своем ответе местная власть сообщила, что на стадионе проводятся ремонтные работы.

«Нам запретили уже 23 митинга против аккумуляторного завода на этой площадке из-за ремонта. Как показывает наш мониторинг, на данном стадионе в начале июня создали видимость начала ремонта и на этом все работы закончились. Это сделано для того, чтобы иметь повод для запрещения акций», — заявил правозащитник.

16 августа группа противников строительства аккумуляторного завода направила в Генеральную прокуратуру жалобу на запрет митингов на этом стадионе под видом проведения там ремонта.

Подписанты просят принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам Брестского райисполкома, инициировавших этот фиктивный, по их мнению, ремонт на стадионе, а также к должностным лицам организации, осуществляющей «ремонтные работы».