В Минске ограбили ювелирный магазин

Ограбление ювелирного магазина совершено утром 17 августа в Минске.

В 11:40 двое мужчин вошли в ювелирный магазина «Яхонт» на улице Киселева. Они распылили перцовый газ, затем обездвижили продавцов — одному руки связали пластиковой стяжкой, второму — наручниками. Посетителей в магазине в этот момент не было.

Затем мужчины собрали все драгоценности с витрины и скрылись.

На месте ограбления сейчас работает следственно-оперативная группа. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу, сообщает пресс-служба МВД.