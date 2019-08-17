На парламентские выборы в Беларусь приедут наблюдатели от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ

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Первая миссия международных наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси будет аккредитована 4 сентября. Об этом 17 августа журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает телеканал «Беларусь 1».

По словам Ермошиной, это будет миссия Исполкома СНГ. Запланирована встреча главы ЦИК с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, на которой будут вручены первые удостоверения.

Кроме того, как заявила Ермошина, в Министерство иностранных дел поступило сообщение о желании прибыть в страну миссии по оценке потребностей со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Пока это технический персонал. От результатов их работы будет зависеть численность состава миссии от ОБСЕ на выборах.

30 июля на встрече с Ермошиной Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена «в угоду кому-то» приглашать конкретных международных наблюдателей на избирательные кампании 2019—2020 годов, но и не будет запрещать им въезд в страну.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 международные наблюдатели Персона: Лидия Ермошина

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